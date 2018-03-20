"Последний шанс": в Екатеринбурге пройдут "обнимашки" с телебашней

Жители Екатеринбурга 22 марта "обнимут" телебашню, возможно, в первый и последний раз. Акция "Обними башню" пройдет в 19.00, сообщили Накануне.RU организаторы.

"Сбор около цирка. Это не митинг и не пикет, никакого согласования не требуется, поэтому без лозунгов и плакатов. Распространяйте информацию где можете, возможно, это последний шанс", - пишут в социальных сетях.

Напомним, УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018. В компании заявили, что телебашню "не спасут никакие митинги", и пообещали оповестить екатеринбуржцев о ее сносе за пять дней. Общественники Екатеринбурга подали заявление на включение недостроенной телебашни в реестр памятников истории и культуры. Депутат гордумы Екатеринбурга Олег Хабибуллин попросил прокуратуру провести проверку деятельности УГМК.