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20.03.2018
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Ждать ли прорыва от встречи Трампа и Ким Чен Ына? Ким заявил о готовности к переговорам с Мун Чжэ Ином и Дональдом Трампом. Более того, допускается, что северокорейский лидер может провести эти переговоры на южнокорейской стороне границы. Так чего можно ждать от дипломатического прорыва КНДР и как на нём могут сказаться отношения между Вашингтоном и Пекином?
20.03.2018
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Новости
20.03.2018 11:27 Мск (13:27 Екб)
политика | В России | За рубежом
Высылаемые из Москвы 23 британских дипломата покинут РФ до конца недели
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(2004) |

Британские дипломаты, которых объявили персоной нон-грата, покинут Россию в конце этой недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Великобритании в Москве.
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При этом не исключается, что их отъезд может произойти раньше запланированного срока. По предварительным данным, за британскими дипломатами в один из столичных аэропортов прибудет специальный самолет.

Напомним,ответная мера со стороны России последовала после того, как премьер Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за "дела Скрипаля".

Высылаемые из Лондона российские дипломаты должны вернуться в Россию во вторник, 20 марта.

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20.03.2018 11:27 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:27 Екб


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Высылаемые из Москвы 23 британских дипломата покинут РФ до конца недели
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