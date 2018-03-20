Высылаемые из Москвы 23 британских дипломата покинут РФ до конца недели

Британские дипломаты, которых объявили персоной нон-грата, покинут Россию в конце этой недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Великобритании в Москве.

При этом не исключается, что их отъезд может произойти раньше запланированного срока. По предварительным данным, за британскими дипломатами в один из столичных аэропортов прибудет специальный самолет.

Напомним,ответная мера со стороны России последовала после того, как премьер Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за "дела Скрипаля".

Высылаемые из Лондона российские дипломаты должны вернуться в Россию во вторник, 20 марта.