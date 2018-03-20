Метель и пустой бак блокировали на трассе медиков, которые везли роженицу в перинатальный центр Сургута

В Югре медики помогли роженице добраться до перинатального центра, а на обратном пути попали в снежный плен: у машины кончилось топливо, врачи оказались заблокированными, передает корреспондент Накануне.RU.

В одной из деревень под Сургутом помощь понадобилась беременной югорчанке. Медики прибыли к ней, забрали, отправились в перинатальный центр. Но на обратном пути у них закончилось топливо, к тому же, началась метель, дорогу занесло, ехать дальше было невозможно.

Ночевать всем пришлось на нефтяном месторождении. Сегодня утром за пострадавшими от стихии вылетел вертолет центра медицины катастроф, который доставил-таки роженицу в сургутский перинатальный центр, рассказал Накануне.RU глава пресс-службы окружного управления МЧС Вадим Соминенко.