В ФИФА довольны высокими темпами продаж билетов на Чемпионат мира-2018

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит сообщил, что в международной организации довольны динамикой продаж билетов на матчи Чемпионата мира по футболу в России, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы очень довольны нынешними темпами продаж билетов. В первые сутки после старта продаж в порядке живой очереди было продано 350 тысяч билетов", - рассказал он.

По его словам, в организации надеются, что столь высокие темпы сохранятся до тех пор, пока не будут проданы все билеты на мундиаль.

Напомним, что сегодня в столицу Урала на стадион "Екатеринбург Арена" прибыла делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018", которые высоко оценили готовность стадиона и города к предстоящему ЧМ.