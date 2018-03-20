В минтрансе Прикамья пояснили, какие несоответствия требованиям безопасности выявлены в пермском аэропорту

Министерство транспорта Пермского края прокомментировало ситуацию с несоответствием требованиям авиационной безопасности нового терминала пермского аэропорта, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего было выявлено восемь несоответствий. Устранить осталось три недостатка. Два из них связаны с оснащением контрольных пунктов стационарными средствами связи, третий касается штатной численности персонала службы авиационной безопасности.

Международный аэропорт "Пермь" уже проводит работу по установке аппаратуры, завершены закупочные процедуры. Планируемый срок монтажа оборудования – март 2018 г. Для устранения несоответствия, связанного с численностью персонала пермский аэропорт уже увеличил штат службы авиационной безопасности на 25 единиц, ведется подбор кандидатов, документы соискателей находятся на проверке. По завершению процедуры найма, штатная численность службы авиационной безопасности будет полностью соответствовать требованиям. Процесс по оформлению новых сотрудников планируется завершить в апреле 2018 г.

В ведомстве подчеркнули, что аэропорт "Пермь" работает в штатном режиме, рейсы выполняются согласно расписанию. Технологические процедуры, связанные с авиационной безопасностью, осуществляются в полном объеме.

Напомним, несоответствия были выявлены еще в ноябре 2017 г. во время инспекционной проверки управления транспортной безопасности Федерального агентства воздушного транспорта.

Администрация аэропорта сразу же приступила к устранению несоответствий.

Повторная проверка состоялась в феврале 2018 г. Утвержденный акт повторной проверки пермский аэропорт получил 13 марта. Пять из восьми несоответствий были устранены в полном объеме.