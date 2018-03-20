Грудинин едва обошел… Парфенова. Результаты "красных" на Среднем Урале озадачили экспертов

На Среднем Урале разгадывают феномен результатов "красных" кандидатов. Павел Грудинин, баллотировавшийся на пост президента от КПРФ и широкой коалиции народно-патриотических сил, пришел вторым и получил на Среднем Урале 11,58% (ближайший преследователь Владимир Жириновский - почти 7%). Казалось бы, результат для Компартии неплохой и в целом коррелирующий со среднероссийским результатом Грудинина и показателями КПРФ на прошлых выборах президента.

Тогда Геннадий Зюганов набрал в Свердловской области 12,14%, Сергей Миронов 12,14%, Михаил Прохоров 11,46%, а лидер кампании Владимир Путин - 64,5%. Нынешний результат Путина примерно на 10% больше (74,69%). Казалось бы, Грудинин чуть-чуть не дотянул до результатов лидера КПРФ, с другой стороны, на выборах губернатора Свердловской области 2017 г. малоизвестный управляющий директор ПАО "Плюс Банк" Алексей Парфенов, выдвинутый КПРФ, набрал почти столько же, сколько и Грудинин, 11,64%.

Очевидно, что в этот раз Компартия на Среднем Урале упустила шанс собрать дополнительно почти 23% протестного голосования из-за неучастия таких кандидатур, как Миронов (с переездом Александра Буркова в Омск традиционно сильная свердловская ячейка "СР" почти разгромлена) и Прохоров, или сопоставимых с ними.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области, первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев считает, что сравнивать показатели губернаторской и президентской кампании нельзя, потому что уровень кандидатов несоизмерим.

"У президента рейтинг несоизмеримо выше, чем у губернатора, - подчеркнул депутат в беседе с корреспондентом Накануне.RU. - Парфенов набрал около 150 тысяч, а Грудинин в нашей области – порядка 240 тысяч голосов избирателей. То есть рост голосов все-таки есть. Хотя "полевая" кампания на губернаторских выборах у Парфенова была лучше в силу большего количества денег, потраченных на регионального избирателя, а у Грудинина информационные ресурсы сосредоточились на федеральных СМИ. Просто специфика кампаний разная. Но при имеющихся ресурсах и антикампании вокруг кандидата в президенты от КПРФ, полученные [Грудининым] результаты вполне нормальные. Хотя никакой удовлетворенности или радости у нас нет, потому что мы могли взять куда больше голосов".

В то же время победа Путина, по мнению первого секретаря свердловского обкома КПРФ, была предсказуемой.

"На этот раз кремлевские политтехнологи очень качественно отработали тему с "накачкой" электората по поводу внешней угрозы, - заявил Ивачев. - Мы на областном уровне проводили фокус-группы, по итогам которых многие избиратели - представители КПРФ и других партий – высказывались за Путина, давая очень простое объяснение: лишь бы не было войны! Соответственно, в умах четко сформировался образ "военного лидера" Путина. А думающий избиратель, ищущий альтернативу, голосовал за Грудинина".

Как заявил Накануне.RU директор департамента политологии и социологии, завкафедрой прикладной социологии УрФУ, доктор философских наук, профессор Анатолий Меренков, сравнивать областные и федеральные выборы "не очень корректно", однако результаты Зюганова в 2012 году и Грудинина в 2018-м вполне коррелируются.

"Ведущая роль в формировании установок населения на выборах, независимо от того, где они проходили, принадлежала федеральным СМИ, самим кандидатам, партиям, которые за ними стояли, - подчеркнул Меренков. - Поэтому роль областной ячейки КПРФ не могла быть значимой. Сравнивать областные и федеральные выборы не очень корректно - другие цели, другая значимость, другие соперники. Люди сравнивали кандидатов по их выступлениям на ТВ, материалам, выступлениям Путина, а не информации от местных организаций КПРФ. К тому же, не все поддержали решение замены Зюганова на Грудинина. Выборы, которые определяют жизнь всей страны, осуществляются на размышлениях человека о будущей страны, а не его региона. Только тогда, когда в нем очень плохо работает местная власть, тогда и снижается поддержка федерального лидера. Путин везде получил больше, чем в прошлый раз, так как угрозы для страны по сравнению с 2012 годом повысились в несколько раз. Грудинин получил поддержку того же электората, что и Зюганов в 2012 году".

Тем не менее, политолог Александр Пирогов связывает стабильное второе место коммунистов с "товарным знаком", каковым является аббревиатура КПРФ.

"Что касается Парфенова на выборах губернатора Свердловской области, то народ голосовал не столько за него, сколько за КПРФ, - сказан Накануне.RU эксперт. - Этот стабильный коммунистический электорат достался и Грудинину. Кстати, на федеральном уровне и в регионе разница в процентах за кандидата от КПРФ, действительно, не сильно велика: это "протестники" плюс большинство коммунистов. Хотя вполне вероятно, что часть КПРФ голосовала и за Путина, не увидев на выборах привычного для себя Зюганова".