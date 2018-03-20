Перевернул икону и сделал селфи. Курганец заплатит штраф за оскорбление чувств верующих

18-летний курганец решил, что фотография с перевернутой вверх ногами иконой позабавит его подписчиков в социальных сетях. Отмечая в одном из коттеджей свой день рождения, злоумышленник, держа икону перевернутой, сфотографировал свое отражение в зеркале и разместил данную фотографию на своей странице.

Одним фото молодой человек не ограничился и оставил оскорбительный комментарий, выражающий неуважение к обществу и оскорбляющий религиозные чувства верующих православных христиан, сообщили Накануне.RU в СУ СК России.

Когда началось следствие, богохульник раскаялся и написал в соцсетях извинения - более того, он принес денежное пожертвование в православный храм.

"С учетом того, что имелись все предусмотренные законом основания для прекращения дела, по ходатайству следствия оно было прекращено. Молодому человеку назначен судебный штраф в размере 30 тыс. рублей", - добавили в СК.