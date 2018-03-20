На МЭФ обсудят меры стимулирования экономического роста

На Московском экономическом форуме участники Столыпинского клуба обсудят меры стимулирования эффективного роста экономики России. Об этом рассказал исполнительный директор Столыпинского клуба Игорь Лавровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЭФ.

По его мнению, развития, диверсификации и модернизации экономики невозможно добиться только за счет существующих методов - таргетирования инфляции и сбалансированного бюджета.

"Основная проблема российской экономики чисто капиталистическая – дефицит платёжеспособного спроса. Преодолеть это можно ростом государственных расходов с одновременным удешевлением финансирования промышленности. Кризис на самом деле не усугубляется – это не подтверждается объективными данными. Но нет и сильного роста. Нужно расти", - прокомментировал эксперт.

При этом Лавровский отметил, что ситуация "уже меняется", но президентские выборы должны простимулировать процесс принятия давно назревших решений.

Эксперт в частности обратил внимание на такие меры поддержки сельского хозяйства, как "проектное финансирование, снижение стоимости финансовых ресурсов". "Это делается, но нужно расширять. У нас есть определенные позиции, но у нас, как у сообщества, нет готовых рецептов… Мы открыты к обсуждению, поиску общих знаменателей, к выработке общих позиций", - добавил Лавровский.

Напомним, 3-4 апреля в столице состоится шестой Московский экономический форум, в ходе которого промышленники, предприниматели и учёные обсудят курс экономической политики, альтернативный тому, что проводится в жизнь нынешним правительством.