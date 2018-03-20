"Не хочу раскрывать всех секретов": Куйвашев рассказал про церемонию открытия на "Екатеринбург Арене"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал про церемонию открытия на стадионе "Екатеринбург Арена", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что сегодня Куйвашев прибыл на стадион совместно с делегацией представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018".

"Будет обязательно организована церемония открытия стадиона. Я не хочу раскрывать всех секретов. Первый тестовый матч пройдет без церемонии, нам нужно будет отладить все системы для того, чтобы болельщикам и футболистам было удобно, а уже 15 апреля, когда будет второй тестовый матч "Урала" со "Спартаком", здесь будет небольшая церемония открытия, но я буду держать это в секрете", - сказал губернатор.

Напомним, матч "Урал" - "Рубин" пройдет 1 апреля на "Екатеринбург Арене". Это будет первая тестовая игра для стадиона, который летом примет матчи чемпионата мира. Игроки уральской команды будут готовиться к этой встрече на Кипре.