Депутаты заксобрания Ямала запретят продажу электронных сигарет детям

Депутаты заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа на заседании 22 марта рассмотрят законопроект, запрещающий продажу электронных сигарет несовершеннолетним, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос включен в повестку заседания, и скорее всего будет принят парламентариями.

"Электронные системы доставки никотина (ЭСДН) представляют собой устройства, в которых вместо сжигания или использования табачного листа происходит испарение раствора для его последующего вдыхания пользователем. Этот раствор может содержать никотин в концентрации от 0 до 4,8%. Существующие фактические данные свидетельствуют о том, что аэрозоль ЭСДН не является всего лишь "водяным паром", как это принято утверждать в процессе сбыта. Аэрозоль содержит канцерогенные и токсичные вещества", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторы законопроекта утверждают, что из-за того, что жидкости для электронных сигарет на территории РФ не имеют лицензии, на рынке присутствует продукция неизвестного происхождения и качества, которая может быть опасна для потребителей и особенно для несовершеннолетних.

Именно поэтому предлагается запретить продажу электронных сигарет и жидкостей для них, в том числе и безникотиновых. Аналогичные законы приняты уже в восьми субъектах РФ, в частности в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской области. В еще пяти субъектах рассмотрение подобных законов состоится в этом году.