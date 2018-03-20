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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
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от издателя  |  комментариев: 6


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Депутаты заксобрания Ямала запретят продажу электронных сигарет детям
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вейпы, электронные сигареты (2017) | Фото: https://vk.com/

Депутаты заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа на заседании 22 марта рассмотрят законопроект, запрещающий продажу электронных сигарет несовершеннолетним, передает корреспондент Накануне.RU.
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Вопрос включен в повестку заседания, и скорее всего будет принят парламентариями.

"Электронные системы доставки никотина (ЭСДН) представляют собой устройства, в которых вместо сжигания или использования табачного листа происходит испарение раствора для его последующего вдыхания пользователем. Этот раствор может содержать никотин в концентрации от 0 до 4,8%. Существующие фактические данные свидетельствуют о том, что аэрозоль ЭСДН не является всего лишь "водяным паром", как это принято утверждать в процессе сбыта. Аэрозоль содержит канцерогенные и токсичные вещества", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторы законопроекта утверждают, что из-за того, что жидкости для электронных сигарет на территории РФ не имеют лицензии, на рынке присутствует продукция неизвестного происхождения и качества, которая может быть опасна для потребителей и особенно для несовершеннолетних.

Именно поэтому предлагается запретить продажу электронных сигарет и жидкостей для них, в том числе и безникотиновых. Аналогичные законы приняты уже в восьми субъектах РФ, в частности в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской области. В еще пяти субъектах рассмотрение подобных законов состоится в этом году.

Другие новости по темам: электронные сигареты, запрет, продажа, несовершеннолетние, депутаты заксобрания Ямала
20.03.2018 11:19 Мск | Салехард | Ксения Теплякова
13:19 Екб


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Депутаты заксобрания Ямала запретят продажу электронных сигарет детям
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