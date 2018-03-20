Задержан экс-президент Франции Николя Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркази задеражан по делу о незаконном финансировании Ливией его избирательной кампании в 2007 году.

По данным Le Monde,бывший президент был помещен под стражу в здании судебной полиции в Нантере, куда он был вызван. Он задержан на срок до 48 часов, в течение которых ему могут предъявить обвинение, сообщает "Интерфакс".

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о якобы передаче ливийским режимом 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.

В 2015 году сообщалось, что Саркози дал показания в суде.