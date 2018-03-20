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Задержан экс-президент Франции Николя Саркози

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"Добавим американской деловитости – будет у нас новый Ленин XXI века" Доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко рассказал об основных ошибках избирательной кампании, своих планах на будущее и перспективах левого движения в России.
20.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Ждать ли прорыва от встречи Трампа и Ким Чен Ына? Ким заявил о готовности к переговорам с Мун Чжэ Ином и Дональдом Трампом. Более того, допускается, что северокорейский лидер может провести эти переговоры на южнокорейской стороне границы. Так чего можно ждать от дипломатического прорыва КНДР и как на нём могут сказаться отношения между Вашингтоном и Пекином?
20.03.2018
политика ;
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Новости
20.03.2018 10:57 Мск (12:57 Екб)
происшествия | За рубежом
Задержан экс-президент Франции Николя Саркози
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Николя Саркози (2010) | Фото:rfi.fr

Бывший президент Франции Николя Саркази задеражан по делу о незаконном финансировании Ливией его избирательной кампании в 2007 году.
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По данным Le Monde,бывший президент был помещен под стражу в здании судебной полиции в Нантере, куда он был вызван. Он задержан на срок до 48 часов, в течение которых ему могут предъявить обвинение, сообщает "Интерфакс".

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о якобы передаче ливийским режимом 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.

В 2015 году сообщалось, что Саркози дал показания в суде.

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20.03.2018 10:57 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:57 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.04.2015 11:40 Мск
Саркози дает показания по делу об избирательной кампании 2012 года








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Задержан экс-президент Франции Николя Саркози
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