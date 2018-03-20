В Ульяновске в квартире обнаружены тела женщины и троих детей

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" по факту обнаружения тела матери и ее троих детей в Ульяновске , сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 37-летней местной жительницы и троих ее несовершеннолетних детей – 10-ти, 6-ти и 5-ти лет", - сказали в ведомстве.

По данным следствия, 19 марта в квартире одного из домов в Ленинском районе с ножевыми ранениями обнаружены тела трех детей, а также тело их матери. "По предварительной версии женщина, нанеся малолетним смертельные ранения, покончила жизнь самоубийством. Тела погибших обнаружены их соседкой, пришедшей в квартиру по просьбе бывшего супруга погибшей и отца детей, проживавшего отдельно", - сообщили в СК.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.