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"Можем отметить крайне высокую степень готовности": представители FIFA и оргкомитета "Россия-2018" посетили "Екатеринбург Арену"
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стадион &quot;Екатеринбург Арена&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

Сегодня, 20 марта, состоялся операционный визит в столицу Урала на местный стадион "Екатеринбург Арена" совместной делегации представителей FIFA и оргкомитета "Россия-2018", передает корреспондент Накануне.RU.

Делегацию возглавляют генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. В состав совместной группы входят эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ. Вместе с делегацией стадион посетил и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Колин Смит, Алексей Сорокин, Евгений Куйвашев(2018)|Фото: Накануне.RU

"Меньше ста дней остается до начала чемпионата мира по футболу 2018 года. Мы очень горды и рады, что Екатеринбургу поручено право проведения игр мундиаля. Сегодня готова вся гостиничная, транспортная инфраструктура, введен в эксплуатацию стадион, на котором уже 1 апреля начнутся тестовые матчи", - напомнил Куйвашев.

губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев(2018)|Фото: Накануне.RU

По словам Сорокина, сегодня в Екатеринбурге начинается заключительная часть седьмого инспекционного визита.

"Мы можем отметить крайне высокую степень готовности города. В целом в Екатеринбурге пройдут необыкновенно интересные матчи, приедут очень яркие команды: Франция, Уругвай, Египет, Мексика. Здесь будет действительно по-футбольному жарко. В городе прекрасно продаются билеты, на завершающий этап их останется немного, темпы продаж очень высокие", - отметил он.

генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин(2018)|Фото: Накануне.RU

По его словам, на стадионе перед ЧМ пройдут еще определенные адаптационные работы.

Как отметил Колин Смит, делегация очень рада состоянию готовности стадиона.

"Видно какая огромная работы была проделана, с нетерпением ждем начала тестовых матчей, в ходе которых мы сможем увидеть функционирование всего стадиона, как цельной системы. Поскольку стадион уже полностью сдан и функционирует, сейчас мы сосредоточились на разворачивании и строительстве временной инфраструктуры - это те временные объекты, которые требуются для того, чтобы стадион соответствовал всем стандартам к приему игр ЧМ. Все эти работы будут закончены течении следующих нескольких недель и одновременно мы будем смотреть, как стадион сработает во время тестовых игр", - пояснил он.

директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, 15 июня в уральской столице пройдет матч группы А Египет - Ургувай. Кроме этого, 21 июня в матче группы C сыграют Франция и Перу. 24 июня состоится матч группы H между Японией и Сенегалом, а 27 июня Мексика сыграет со Швецией в группе F. Все четыре игры состоятся на "Екатеринбург-Арене" (Центральный стадион).

стадион "Екатеринбург Арена"(2018)|Фото: Накануне.RU

стадион "Екатеринбург Арена"(2018)|Фото: Накануне.RU



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"Можем отметить крайне высокую степень готовности": представители FIFA и оргкомитета "Россия-2018" посетили "Екатеринбург Арену"
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