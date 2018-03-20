Отказался уйти и лег на диван. Жительницу Кургана за расправу над собутыльником ждет суд

39-летняя жительница Кургана предстанет перед судом за убийство своего знакомого.

Инцидент произошел в конце декабря прошлого года в доме обвиняемой, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Женщина сама пригласила в гости знакомого мужчину, с которым стала распивать спиртное. Однако, когда гость ответил отказом на ее просьбу уйти и лег на диван, она взяла кухонный нож и нанесла им множественные удары по телу потерпевшего - мужчина скончался.

Поняв, что совершила убийство, хозяйка незамедлительно вызвала "скорую", после чего написала явку с повинной.

"Ранее гражданка уже привлекалась к уголовной ответственности. На период следствия обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.