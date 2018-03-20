В Севастополе мужчина предстанет перед судом за развращение подростка в соцсетях

Житель Севастополя предстанет перед судом за развращение подростка в соцсетях, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Следователи установили, что в январе-феврале текущего года 28-летний мужчина в социальной сети "ВКонтакте" вел переписку на интимные темы с 14-летним подростком. "Злоумышленник, зная о несовершеннолетнем возрасте мальчика, склонял его к мужеложству и отправлял фотографии непристойного содержания", - говорится в сообщении.

Подросток рассказал об этих фактах родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

Уголовное дело в отношении мужчины с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.