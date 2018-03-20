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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Ждать ли прорыва от встречи Трампа и Ким Чен Ына? Ким заявил о готовности к переговорам с Мун Чжэ Ином и Дональдом Трампом. Более того, допускается, что северокорейский лидер может провести эти переговоры на южнокорейской стороне границы. Так чего можно ждать от дипломатического прорыва КНДР и как на нём могут сказаться отношения между Вашингтоном и Пекином?
20.03.2018
политика ;
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На подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС нужно 40-50 млрд рублей
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проект, конгресс-холл, Челябинск, ШОС. (2018) | Фото: http://archchel2020.ica74.com

На подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 потребуется 40-50 млрд рублей, об этом на пресс-конференции сообщил вице-губернатор Южного Урала Руслан Гаттаров, передает корреспондент Накануне.RU.

В рамках подготовки к международным мероприятиям в городе будет построен общественно-деловой центр, набережная, конгресс-холл "Таганай 2020", гостиницы. Челябинский цирк и аэропорт ждут реконструкция. Будут решены и экологические проблемы: рекультивирована свалка, а выбросы к 2020 году будут снижены на треть.

На реализацию проекта строительства общественно-делового центра потребуется 9 млрд рублей. Здание площадью 10 тыс кв.м. и 40 этажей планируют ввести в эксплуатацию в 1 кв. 2020 года. В настоящий момент идёт проектирование здания и ведётся отсыпка искусственного острова.

В настоящий момент точно неизвестно кто будет строить здание, есть несколько вариантов, однако власти рассчитывают оставить нижнюю часть здания в собственности региона.

Конгресс-холл "Таганай 2020" планируют построить в четвёртом квартале 2019 года. Это запасной проект.

Челябинску для проведения саммитов необходимо 5 тыс. гостиничных мест. Новые гостиницы появятся на улицах Курчатова, Васенко, Лесопарковая, Молдавская, Свободы и др.

На реконструкцию челябинского цирка потребуется 600 млн рублей. Есть вероятность, что регион будет софинансировать эти работы.

Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин назвал решение о проведении саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске "грандиозным успехом команды Бориса Дубровского".
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"У нас была четкая задача сформировать для Челябинска город будущего", - подчеркнул он.

Дмитрий Федечкин обратил внимание, что международные саммиты могли бы не состояться в Челябинске, если бы не качественная региональная бюджетная политика и активная внешнеэкономическая политика, а также практика проведения международных мероприятий.

Руслан Гаттаров сообщил также, что в Челябинске создана объединенная дирекция по проведению саммита ШОС. Ее возглавит первый заместитель министра экономического развития области Антон Бахаев.

Другие новости по темам: ШОС, БРИКС, саммит, Челябинск, подготовка, Руслан Гаттаров
20.03.2018 10:35 Мск | Челябинск | Мария Подгузова
12:35 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.03.2018 07:53 Мск
Подготовка к ШОС и ВСМ. Борис Дубровский поставил перед своими замами и министрами приоритетные задачи на ближайшие шесть лет








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На подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС нужно 40-50 млрд рублей
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