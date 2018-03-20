На подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС нужно 40-50 млрд рублей

На подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 потребуется 40-50 млрд рублей, об этом на пресс-конференции сообщил вице-губернатор Южного Урала Руслан Гаттаров, передает корреспондент Накануне.RU.



В рамках подготовки к международным мероприятиям в городе будет построен общественно-деловой центр, набережная, конгресс-холл "Таганай 2020", гостиницы. Челябинский цирк и аэропорт ждут реконструкция. Будут решены и экологические проблемы: рекультивирована свалка, а выбросы к 2020 году будут снижены на треть.



На реализацию проекта строительства общественно-делового центра потребуется 9 млрд рублей. Здание площадью 10 тыс кв.м. и 40 этажей планируют ввести в эксплуатацию в 1 кв. 2020 года. В настоящий момент идёт проектирование здания и ведётся отсыпка искусственного острова.



В настоящий момент точно неизвестно кто будет строить здание, есть несколько вариантов, однако власти рассчитывают оставить нижнюю часть здания в собственности региона.



Конгресс-холл "Таганай 2020" планируют построить в четвёртом квартале 2019 года. Это запасной проект.



Челябинску для проведения саммитов необходимо 5 тыс. гостиничных мест. Новые гостиницы появятся на улицах Курчатова, Васенко, Лесопарковая, Молдавская, Свободы и др.



На реконструкцию челябинского цирка потребуется 600 млн рублей. Есть вероятность, что регион будет софинансировать эти работы.



Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин назвал решение о проведении саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске "грандиозным успехом команды Бориса Дубровского".

"У нас была четкая задача сформировать для Челябинска город будущего", - подчеркнул он.

Дмитрий Федечкин обратил внимание, что международные саммиты могли бы не состояться в Челябинске, если бы не качественная региональная бюджетная политика и активная внешнеэкономическая политика, а также практика проведения международных мероприятий.

Руслан Гаттаров сообщил также, что в Челябинске создана объединенная дирекция по проведению саммита ШОС. Ее возглавит первый заместитель министра экономического развития области Антон Бахаев.