В Госдуме предложили не признавать криптовалюты законным средством платежа в России

Депутаты Госдумы предложили не признавать цифровые финансовые активы законным средством платежа на территории Российской Федерации. Соответствующий проект сегодня внесли в Госдуму депутаты Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский, Олег Николаев и сенатор Николай Журавлев, передает корреспондент Накануне.RU.

Цифровой финансовый актив в проекте закона определен как имущество в электронной форме, созданное с использованием криптографических средств. К активам отнесены криптовалюта и токен.

Законопроектом предусматривается возможность совершения сделок по обмену токенов на рубли или иностранную валюту. При этом возможность обмена иных цифровых финансовых активов, а также порядок и условия совершения таких сделок будут определяться Банком России по согласованию с Правительством.

"В целях снижения рисков владельцев цифровых финансовых активов при совершении вышеуказанных сделок и обеспечения соблюдения требований законодательства о противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма все сделки должны осуществляться через операторов обмена цифровых финансовых активов, которыми могут быть только юридические лица", - отмечено в законе.

С целью обеспечения защиты неквалифицированных инвесторов законопроектом предусматривается наделение Банка России полномочием по установлению ограничения в отношении суммы приобретения токенов лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Госдуму был внесен проект федерального закона "О системе распределенного национального майнинга". Он регулирует процесс использования вычислительных мощностей для майнинга и вводит понятие крипторубля.