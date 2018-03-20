В Минтрансе сообщили, когда машины и автобусы начнут ездить по Крымскому мосту

Движение по автодороге через Керченский пролив будет открываться поэтапно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минтранса.

В министерстве уточнили, что такая схема вызвана планами строителей Крымского моста ввести в строй его автодорожную часть "со значительным опережением", в мае 2018 года.

На первом этапе – сразу после ввода моста – проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе – в конце 2018 года, как и было намечено первоначальными графиками.

Исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста. Транспорт строителей сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия его автодорожной части.

"Решение обусловлено оптимизацией логистических потоков в пиковый летний сезон для снижения нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов", - отмечает министерство.

В частности, планируется, что в мае будет обеспечен сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега (от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста), без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. Одновременно на крымской стороне к открытию движения в рабочем режиме будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой "Таврида". Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь – Симферополь.

К концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы "Тавриды" до Симферополя, а также будут введены в полном объеме автоподходы к Крымскому мосту, что позволит снять временные ограничения на движение грузового транспорта по трассе через Керченский пролив.

Напомним, 1 марта глава государства Владимир Путин рассказал о сроках окончания строительства Крымского моста. Так, по его словам, автомобильное движение на объекте будет открыто уже через несколько месяцев, а в 2019 году откроется железнодорожное сообщение.



Строительство Крымского моста ведется с февраля 2016 года. Мост пройдет через Керченский пролив и соединит Крымский полуостров с материковой частью России автомобильной и железнодорожной дорогой. Общая протяжённость составит 19 км. Стоимость проекта составляет порядка 230 млрд рублей.