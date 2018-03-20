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Ждать ли прорыва от встречи Трампа и Ким Чен Ына? Ким заявил о готовности к переговорам с Мун Чжэ Ином и Дональдом Трампом. Более того, допускается, что северокорейский лидер может провести эти переговоры на южнокорейской стороне границы. Так чего можно ждать от дипломатического прорыва КНДР и как на нём могут сказаться отношения между Вашингтоном и Пекином?
20.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Сергей Удальцов: Нельзя терять команду и разбегаться по углам Стоит ли создавать на базе коалиции какое-то движение, регистрировать ли его юридически – я думаю, вопрос дискуссионный. В любом случае, нельзя терять команду и разбегаться по углам. Мы со своей стороны будем прилагать для этого все усилия.
19.03.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Новости
20.03.2018 10:25 Мск (12:25 Екб)
общество | В России | Крым
В Минтрансе сообщили, когда машины и автобусы начнут ездить по Крымскому мосту
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Крымский мост, автодорожная арка (2017) | Фото: most.life

Движение по автодороге через Керченский пролив будет открываться поэтапно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минтранса.
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В министерстве уточнили, что такая схема вызвана планами строителей Крымского моста ввести в строй его автодорожную часть "со значительным опережением", в мае 2018 года.

На первом этапе – сразу после ввода моста – проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе – в конце 2018 года, как и было намечено первоначальными графиками.

Исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста. Транспорт строителей сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия его автодорожной части.

Крымский мост, сооружение, железнодорожные пролеты(2018)|Фото:http://www.most.life/

"Решение обусловлено оптимизацией логистических потоков в пиковый летний сезон для снижения нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов", - отмечает министерство.

В частности, планируется, что в мае будет обеспечен сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега (от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста), без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. Одновременно на крымской стороне к открытию движения в рабочем режиме будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой "Таврида". Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь – Симферополь.

К концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы "Тавриды" до Симферополя, а также будут введены в полном объеме автоподходы к Крымскому мосту, что позволит снять временные ограничения на движение грузового транспорта по трассе через Керченский пролив.

Крымский мост, автодорожная арка(2017)|Фото: most.life

Напомним, 1 марта глава государства Владимир Путин рассказал о сроках окончания строительства Крымского моста. Так, по его словам, автомобильное движение на объекте будет открыто уже через несколько месяцев, а в 2019 году откроется железнодорожное сообщение.

Строительство Крымского моста ведется с февраля 2016 года. Мост пройдет через Керченский пролив и соединит Крымский полуостров с материковой частью России автомобильной и железнодорожной дорогой. Общая протяжённость составит 19 км. Стоимость проекта составляет порядка 230 млрд рублей.

Другие новости по темам: крымский мост, автомобильное движение
20.03.2018 10:25 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:25 Екб


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В Минтрансе сообщили, когда машины и автобусы начнут ездить по Крымскому мосту
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