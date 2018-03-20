В Екатеринбурге могут привлечь к ответственности директора школы за черепно-мозговую травму ученицы

Уральский родительский комитет вместе с мамой несовершеннолетней девочки, которая получила черепно-мозговую травму, будут добиваться привлечения к уголовной ответственности директора школы № 71 в Екатеринбурге, сообщили Накануне.RU в УРК.

По данным комитета, мать ребенка уже подготовила все заявления и запросы в надзорные и правоохранительные органы. Планируется привлечь заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елену Мизулину.

По мнению матери, директор МАОУ СОШ № 71 и его заместители надо привлечь к уголовной ответственности по следующим статьям: злоупотребление должностными полномочиями, бездействие и халатность, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, клевета в отношении ребенка и ее лично.

Отметим, что черепно-мозговую травму девятилетняя девочка получила в школе, якобы она проходила мимо толкающихся парней, в результате сама ударилась о стену.