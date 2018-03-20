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20.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Сергей Удальцов: Нельзя терять команду и разбегаться по углам Стоит ли создавать на базе коалиции какое-то движение, регистрировать ли его юридически – я думаю, вопрос дискуссионный. В любом случае, нельзя терять команду и разбегаться по углам. Мы со своей стороны будем прилагать для этого все усилия.
19.03.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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20.03.2018 10:24 Мск (12:24 Екб)
происшествия | Сибирский ФО
Жителю Иркутска грозит пожизненное за убийство жены и малолетнего ребенка
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: ddrgroup.ru

Жителю Иркутска грозит пожизненное заключение за убийство жены и малолетнего ребенка, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Отметим, вечером 13 марта жительница Иркутска сообщила в полицию об обнаружении в своей квартире дома №236 Б/4 по улице Байкальская тел женщины и малолетнего ребенка.

Прибывшая на место полиция зафиксировала многочисленные ножевые ранения на телах 21-летней женщины и полуторагодовалого ребенка. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования сотрудники ведомства выяснили, что к убийству может быть причастен супруг погибшей.

Мужчина в короткий срок был задержан в одном из садоводств Иркутского района. Подозреваемый планировал покинуть пределы РФ.

"На допросе 26-летний житель одной из соседних республик пояснил следователям, что 13 марта он вместе со своей супругой и малолетним сыном посуточно сняли квартиру на улице Байкальская. Вечером того же дня супруг заподозрил свою жену в измене. В результате внезапно возникшей ревности злоумышленник схватил нож  и нанес удары сначала ребенку, затем – его матери", - говорится в сообщении. Мужчина признал свою вину в содеянном.

В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, он арестован. "Санкция данной статьи предусматривает максимальное  наказание в виде пожизненного лишения свободы", - добавили в СКР.

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20.03.2018 10:24 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:24 Екб


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Жителю Иркутска грозит пожизненное за убийство жены и малолетнего ребенка
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