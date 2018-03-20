Жителю Иркутска грозит пожизненное за убийство жены и малолетнего ребенка

Жителю Иркутска грозит пожизненное заключение за убийство жены и малолетнего ребенка, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Отметим, вечером 13 марта жительница Иркутска сообщила в полицию об обнаружении в своей квартире дома №236 Б/4 по улице Байкальская тел женщины и малолетнего ребенка.

Прибывшая на место полиция зафиксировала многочисленные ножевые ранения на телах 21-летней женщины и полуторагодовалого ребенка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования сотрудники ведомства выяснили, что к убийству может быть причастен супруг погибшей.

Мужчина в короткий срок был задержан в одном из садоводств Иркутского района. Подозреваемый планировал покинуть пределы РФ.

"На допросе 26-летний житель одной из соседних республик пояснил следователям, что 13 марта он вместе со своей супругой и малолетним сыном посуточно сняли квартиру на улице Байкальская. Вечером того же дня супруг заподозрил свою жену в измене. В результате внезапно возникшей ревности злоумышленник схватил нож и нанес удары сначала ребенку, затем – его матери", - говорится в сообщении. Мужчина признал свою вину в содеянном.

В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, он арестован. "Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", - добавили в СКР.