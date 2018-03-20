Футболисты "Урала" будут готовиться к матчу с "Рубином" на Кипре

Сегодня рано утром футболисты "Урала" вылетели на Кипр для подготовки к матчу 24-го тура чемпионата России против казанского "Рубина".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, подопечные Александра Тарханова с 20 по 29 марта будут тренироваться в городе Пафос – там же, где и базировались во время зимних сборов. В составе уральской команды не будет Никиты Чернова, который отправился в расположение молодежной сборной России, а также Вараздата Арояна, вызванного в сборную Армении. При этом вместе с главной командой на сбор полетел нападающий молодежного состава Николай Сидоркин.

На Кипре футболисты "Урала" планируют не только тренироваться, но и провести контрольные матчи. Согласно предварительным планам, команда проведет две игры 24 и 25 марта, в которых сыграет двумя разными составами. Соперники станут известны позже.

Напомним, матч "Урал" - "Рубин" пройдет 1 апреля на "Екатеринбург Арене". Это будет первая тестовая игра для стадиона, который летом примет матчи чемпионата мира.