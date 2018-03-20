БМПТ "Терминатор-2" поступят в российскую армию

Российские военные возьмут на вооружение боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2", которые выпускаются корпорацией "Уралвагонзавод" (головное предприятие расположено в Нижнем Тагиле). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Принципиальное решение о принятии на вооружение "Терминаторов" принято. В ближайшее время ожидается подписание соответствующих документов", - сказал источник.

Официальных комментариев от "Уралвагонзавода" и Минобороны пока не поступало.

"Терминатор" - российская боевая машина, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления живой силы противника, оснащенной гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищенные цели.

Новейшая модификация боевой машины поддержки танков "Терминатор-3" будет создана на базе универсальной боевой платформы Армата.

Летом 2017 года БМПТ прошла испытание в боевых условиях в Сирии, участвуя в боях против боевиков запрещенной в России организации ИГ.

В 2017 году на форуме "Армия-2017" Миниобороны подписало контракт на поставку машин.