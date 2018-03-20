"Это хорошая заявка!" Депутаты Госдумы раскрыли секрет высокой явки в Пермском крае

По итогам выборов президента 18 марта Пермский край показал наибольшую среди регионов динамику повышения явки. В итоговом рейтинге Прикамье переместилось с 82 места (2012 г.) на 38. На участки пришло 66,51% избирателей. Депутаты Госдумы от региона отметили, что высокая явка - результат слаженной работы региональной команды во главе с губернатором Максимом Решетниковым, передает корреспондент Накануне.RU.

В этот раз явку 2012 г. край превысил еще за два часа до закрытия участков: на 18.00 проголосовало 57,14% избирателей, тогда как шесть лет назад финальный итог был немногим больше 55%. Как выяснилось, наибольший прирост произошел в Коми-Пермяцком округе, Березниках, Соликамском и Усольском районах. Депутат ГД Игорь Шубин отмечает, что раньше города всегда подводили, а село выручало, а в этом году и жители Соликамска, и Березников, и Перми активно шли голосовать.

"Этому не смогла помешать даже сильная метель. Я еще вчера на избирательном участке с иронией заметил, что "погода-то у нас замечательная, как раз для выборов". Тем не менее, люди пришли, реализовали свое конституционное право, несмотря на ненастье. Жители края продемонстрировали серьезную электоральную активность и политическую зрелость. Очень рассчитываю, что это положительно скажется на восприятии Пермского края на федеральном уровне. Это хорошая заявка, рассчитываю, что она еще принесет свои заслуженные плоды", - рассказал депутат.

Он отметил, что впечатляющий результат говорит о единении органов федеральной, региональной и муниципальной власти, промышленников, бизнеса и жителей Пермского края.

В сравнении с выборами губернатора рост явки - 20%, отмечает депутат Госдумы Игорь Сапко. Отдельно он отмечает итоги по Перми, политик долгое время был главой столицы Прикамья: "Порадовала и Пермь! 64,29% горожан пришли на избирательные участки и 74,38% поддержали Владимира Путина".

По его мнению, успехи в регионе - это результат слаженной и эффективной работы большой команды во главе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. "Крайне эффективной была работа избирательной комиссии и огромного штаба волонтёров, которые работали на участках. Горжусь, что среди них была и моя старшая дочь!" - сказал Сапко, добавив, что выборы еще раз подтвердили: с Владимиром Путиным большинство россиян связывают настоящее и будущее нашей страны

Председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников на заседании рабочей группы по мониторингу за выборами обратил внимание на активное участие в общественно-политической жизни региона молодых избирателей. Депутат ГД Дмитрий Скриванов также отмечает, что на участках было много молодежи.

"Эта явка и итоговый результат подтверждают, что Пермский край расстался с образом региона, где люди пассивно относятся к участию в выборах. Одной из главных причин таких изменений считаю не только одобрение общероссийского политического курса, но и доверие нашему губернатору, который показал, как должна работать команда единомышленников во власти. Для нее любой отличный результат - не просто достижение. Он означает еще и большую ответственность, большой кредит доверия народа. И теперь, с такой поддержкой - только вперед! Наш край должен процветать, это большая общая задача. А в том, что теперь его голос на федеральном уровне будет звучать громче, я не сомневаюсь", - сказал депутат.

Напомним, в Пермском крае победу с результатом 75,35% голосов одержал президент РФ Владимир Путин. На втором месте - выдвинутый КПРФ Павел Грудинин с результатом в 10,55%. Третье - у председателя ЛДПР Владимира Жириновского: он получил поддержку 6,84% голосовавших. Ксения Собчак набрала 2,2%, Григорий Явлинский - 1,28%. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин не преодолели 1%-ную планку.