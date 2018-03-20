В Петербурге неизвестные на Hummer обстреляли из автомата автомобиль ГИБДД

Неизвестные на внедорожнике Hummer открыли огонь из автомата по автомобилю ГИБДД в Санкт-Петербурге.

Фотографии с места происшествия появились в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте".

"20 марта в 2 часа ночи неизвестные на Хаммере расстреляли с автомата службу ГАИ на Коломяжском проспекте на съезде с моста с Черной речки, и направились в сторону Пионерской", - сообщается в паблике.

Отмечается, что инспекторы ДПС не пострадали и через несколько минут погнались за злоумышленниками. Очевидцы сообщают, что спустя полчаса они вернулись и стали собирать гильзы.

В феврале сообщалось, что уралец, пойманный пьяным за рулем, напал на остановивших его полицейских.