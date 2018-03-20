Под видом фасоли. Из Казахстана в Зауралье пытались провезти 20 тонн насвая

На прошлой неделе в автомобильном пункте пропуска "Петухово" пограничники выявили подозрительный груз, ввозимый на территорию России.

"Камаз" с прицепом ехал из Чимкента в Новосибирск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

В ходе проведения пограничного контроля водитель предъявил сопроводительные документы на перевозимый груз, в которых была указана фасоль общим весом 20 тонн. Опытными контролерами было выявлено несоответствие структуры перевозимого груза заявленному в документах.

"В результате досмотра груза в картонных коробках вместо фасоли обнаружено вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета с едким запахом. Сотрудниками Роспотребнадзора в автомобиле была обнаружена повышенная концентрация мышьяка и установлено, что перевозимый груз является насваем", - добавили в ведомстве.

Перевозимый груз был изъят сотрудниками Курганского таможенного поста Тюменской таможни. В отношении перевозчика возбуждено административное производство.