Деньги есть: Медведев выделил 20 млрд рублей на зарплаты российским бюджетникам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда Правительства РФ 20 млрд руб. Деньги будут направлены регионам на повышение оплаты труда бюджетников.

Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением Минфину из резервного фонда Правительства России выделяются ассигнования в размере 20 млрд руб. для предоставления дотаций бюджетам субъектов Федерации на компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы", - говорится в документе.

Также уточняется, что средства выделяются в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до 11 тыс. 163 руб.

Напомним, ранее сообщалось, что бюджет России за два месяца этого года исполнен с профицитом в 226,5 млрд руб.