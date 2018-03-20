Полиция не знает, какой периметр ограждения телебашни в Екатеринбурге будет безопасным

Полиция не в курсе, какой периметр ограждения выставлять возле телебашни, чтобы планируемый снос прошел безопасно. Информация об этом прозвучала сегодня на заседании Екатеринбургской городской думы, когда с отчетом выступал начальник управления Министерства внутренних дел РФ по городу Екатеринбургу Сергей Кулагин, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Кулагина, полиция готова обезопасить периметр рядом с телебашней во время её сноса. Правда какой именно - пока неизвестно.

"Что касается сноса телебашни, то это должны сообщать специалисты, что же касается нас, то мы предоставим сотрудников, огородим периметр, который пока неизвестен", - пояснил глава УМВД.

Напомним, по некоторым данным, снос произойдет уже 24 марта. В УГМК обещали оповестить население о дате демонтажа за пять дней до этого события, однако заявления компании пока не было. Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова сегодня заявила, что надзорное ведомство завалили обращениями по поводу судьбы долгостроя.