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Ждать ли прорыва от встречи Трампа и Ким Чен Ына? Ким заявил о готовности к переговорам с Мун Чжэ Ином и Дональдом Трампом. Более того, допускается, что северокорейский лидер может провести эти переговоры на южнокорейской стороне границы. Так чего можно ждать от дипломатического прорыва КНДР и как на нём могут сказаться отношения между Вашингтоном и Пекином?
20.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Сергей Удальцов: Нельзя терять команду и разбегаться по углам Стоит ли создавать на базе коалиции какое-то движение, регистрировать ли его юридически – я думаю, вопрос дискуссионный. В любом случае, нельзя терять команду и разбегаться по углам. Мы со своей стороны будем прилагать для этого все усилия.
19.03.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Полиция не знает, какой периметр ограждения телебашни в Екатеринбурге будет безопасным
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екатеринбургская телебашня, карта (2018) | Фото: Яндекс.Карты

Полиция не в курсе, какой периметр ограждения выставлять возле телебашни, чтобы планируемый снос прошел безопасно. Информация об этом прозвучала сегодня на заседании Екатеринбургской городской думы, когда с отчетом выступал начальник управления Министерства внутренних дел РФ по городу Екатеринбургу Сергей Кулагин, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Кулагина, полиция готова обезопасить периметр рядом с телебашней во время её сноса. Правда какой именно - пока неизвестно.

"Что касается сноса телебашни, то это должны сообщать специалисты, что же касается нас, то мы предоставим сотрудников, огородим периметр, который пока неизвестен", - пояснил глава УМВД.

Напомним, по некоторым данным, снос произойдет уже 24 марта. В УГМК обещали оповестить население о дате демонтажа за пять дней до этого события, однако заявления компании пока не было. Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова сегодня заявила, что надзорное ведомство завалили обращениями по поводу судьбы долгостроя.

телебашня, монтажная сетка(2018)|Фото: Типичный Екатеринбург

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20.03.2018 10:10 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:10 Екб


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Полиция не знает, какой периметр ограждения телебашни в Екатеринбурге будет безопасным
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