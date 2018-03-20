Николай Патрушев обсудит в Екатеринбурге вопросы защиты населения при ЧС

Сегодня в Екатеринбург прилетит секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, чтобы провести совещание по вопросам национальной безопасности на территории УрФО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Совбеза РФ.

В сообщении сказано, что Николай Патрушев встретится в уральской столице с представителем президента РФ в УрФО Игорем Холманских. Также на встрече с главой Совбеза в Екатеринбурге будут присутствовать главы субъектов федерации, входящих в состав Уральского федерального округа, представители федеральных министерств и ведомств.

На повестке дня - защита населения при возникновении угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Также планируется рассмотреть ход реализации планов по импортозамещению в целях обеспечения национальной безопасности.