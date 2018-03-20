На Южном Урале бухгалтер МУПа за год присвоила почти 200 тысяч рублей

48-летнего бухгалтера МУП "Подовинное ЖКХ" осудили за присвоение денег.

С января 2016 года по март 2017 года она принимала оплату от населения за коммунальные услуги, осуществляя приходные кассовые операции, а после приема денег не вносила в полном объеме платежи по квитанциям и не отражала их в приходных кассовых ордерах, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

За указанный период женщина присвоила около 195 тыс. рублей, потратив деньги по своему усмотрению.

Суд приговорил виновную к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.