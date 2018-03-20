Связанную с Трампом британскую компанию уличили во вмешательстве в выборы по всему миру

Британская аналитическая компания Cambridge Analytica, сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании , вмешивалась в выборы по всему миру, сообщает британский телеканал Channel 4.

Результаты журналистского расследования, проведенного телеканалом, свидетельствуют о том, что компания прибегала к взяткам и распространению ложной информации, порочащей кандидатов.

В материале телеканала отмечается, что в ходе встреч представители Cambridge Analytica и ее партнера Strategic Communications Laboratories (SCL) "хвастались" о своем "участии" в более 200 предвыборных кампаниях по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине.

В настоящий момент компания Cambridge Analytica находится в центре скандала с незаконным использованием данных пользователей Facebook, пишет РИА Новости. В субботу издание The New York Times сообщило, что Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

После сообщений об утечке данных пользователей соцсети акции мессенджера Facebook в понедельник дешевели на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7%. Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял более шести миллиардов долларов.

В конце прошлого года СМИ сообщали, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет в США расследование так называемого "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году, запросил документы у фирмы Cambridge Analytica, в том числе электронные письма всех сотрудников, которые работали с кампанией Трампа. Данные были переданы в комитет по разведке палаты представителей, а глава Cambridge Analytica Александр Никс дал показания перед комитетом по видеосвязи.