В Челябинской области директор газобетонного завода попал под "уголовку" за долги перед работниками

Генеральный директор "Кыштымского завода газобетона" обвиняется в невыплате зарплаты своим сотрудникам, возбуждено уголовное дело.

В период с июня по ноябрь 2017 года директор не выплачивал заработную плату 51 работнику на общую сумму свыше 863 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

При этом в указанный период на расчетный счет предприятия поступили денежные средства в размере нескольких миллионов рублей, достаточные для полной и своевременной выплаты заработной платы работникам, однако эти деньги были направлены на производственные нужды.

"Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, в ходе следствия выплатил в полном объеме задолженность по заработной плате. В рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью около 150 тыс. рублей", - добавили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено в Кыштымский городской суд.