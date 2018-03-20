Погибшими на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск югорчанами оказались местные спасатели

"Трагическая случайность унесла жизни четырех наших земляков – сотрудников Куть-Яхского спасательного отряда: Владимира Чудик, Алексея Варанкина, Александра Шадрина, Сергея Вагина. Выражаю соболезнования родным и близким, у кого эта страшная трагедия в одночасье безжалостно отобрала жизнь дорогих им людей. Разделяю боль утраты и скорблю вместе с вами. Сил вам и стойкости в эти трудные дни", - приводит пресс-служба администрации Нефтеюганского района слова его главы, Галины Лапковской.

Напомним, 19 марта на 646 км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе столкнулись "Мицубиши Фусо Кантер", "УАЗ" и "МАН". Водитель и трое пассажиров "УАЗа" умерли на месте происшествия. Проверку обстоятельств аварии начало окружное управление СКР.