Заседание о банкротстве банка "Югра" перенесено на апрель

Арбитражный суд Москвы принял решение о переносе судебного заседания по иску Центробанка о банкротстве банка "Югры", передает корреспондент Накануне.RU.

Cуд определил отложить рассмотрение на 24 апреля, поскольку материалов по делу в суде первой инстанции сейчас нет. Заседание Арбитражного суда Московского округа по кассационной жалобе в рамках этого дела назначено на 29 марта 2018 года.

Заявление о признании кредитной организации банкротом ЦБ подал 7 августа 2017 г.

Напомним, банк "Югра" лишился лицензии 28 июля 2017 г. ЦБ заявил, что бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов его бенефициаров за счет привлеченных средств физлиц. При этом, согласно заявлению регулятора, адекватные резервы "Югра" не создавала, и обследование финансового положения банка показало полную утрату капитала. Временная администрация работала в банке с 10 июля 2017 г. Бывшее руководство финансовой организации обратилось в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить отзыв лицензии. Также в арбитраже рассматривается заявление кредитной организации об отмене приказов о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов, которые были выпущены 10 июля.