Жертвы и ущерб на 1,5 млн рублей: на Среднем Урале судят мастера предприятия, нарушившего правила безопасности

На Среднем Урале завершено расследование уголовного дела мастера производственного участка обособленного производства частного предприятия из Верхнего Тагила. Его обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, в апреле 2017 года мастер, выполняя работы восстановительной плавки в печи, загрузил в нее влажное сырье, содержащее в себе воду, не провел его необходимую выдержку, после чего закрыл заслонку загрузочного окна и включил печь на вращение.

"Попадание воды в процессе плавки на разогретый материал привело к нагреву и испарению воды, нагреву и увеличению объема пара, созданию высокого давления внутри частично герметизированной печи, что привело к ее разрушению. В результате разлета конструктивных частей печи и выброса из нее горячего пара и расплавленной шихты, техническому персоналу предприятия были причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Так, один рабочий от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, другому причинен тяжкий вред здоровью, третьему рабочему - легкий вред здоровью. Кроме того, развился пожар в помещении предприятия, чем был причинен вред имуществу на сумму порядка 1,5 млн руб.", - отметили в следствии.

Сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого его передадут в суд.