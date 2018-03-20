"Телебашню нельзя трогать, пока идёт проверка": прокуратуру просят разобраться с УГМК

Депутат гордумы Екатеринбурга Олег Хабибуллин просит прокуратуру области провести проверку деятельности УГМК, которая сносит недостроенную телебашню для возведения на ее месте ледовой арены. Дело в том, что пока идет проверка того, является ли телебашня объектом культурного наследия, работы по сносу должны быть приостановлены. Впрочем, остальные депутаты гордумы не поддержали обращение Хабибуллина, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам парламентария, есть закон, и если объект рассматривается, как претендент на право получить статус объекта культурного наследия, то его нельзя трогать. "Я считаю, что мы обязаны как-то на это отреагировать. Чтобы органы прокуратуры провели проверку, нарушается ли закон", - отметил Хабибуллин.

На заседании гордумы присутствовала прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова. Она сообщила, что обращение принимается либо от одного человека, либо от организации.

"Достаточно много обращений по поводу сохранения телебашни приходят к нам, но до тех пор, пока ее не включат в реестр памятников культурного наследия - меры принять не можем, будет обращение - будем разбираться", - сообщила Кузнецова.

Напомним, УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018. В компании заявили, что телебашню "не спасут никакие митинги", и пообещали оповестить екатеринбуржцев о ее сносе за пять дней. Общественники Екатеринбурга подали заявление на включение недостроенной телебашни в реестр памятников истории и культуры.