СК возбудил дело после пожара с четырьмя погибшими во Владивостоке

Четыре человека погибли во время пожара в одном из частных жилых домов Владивостока, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Приморскому краю.

Еще 11 человек удалось спасти. По данным СМИ, в сгоревшем доме находился приют для бездомных.

Пожар произошел на улице Розничная поздно вечером в понедельник. Пожарные расчеты прибыли на место в течение семи минут, однако дом уже был полностью объят огнем.

Общая площадь пожара составила 70 кв. м.

Отмечается, что в доме были установлены системы оповещения о пожаре, реагирующие на дым.

"Были установлены пожарные дымоизвещатели, сработка которых спасла жизни спящих людей, находившихся в доме, и позволила жильцам своевременно сообщить о пожаре", - уточнили в МЧС. В 4.11 возгорание было полностью потушено.

В СУ СКР по региону возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". В ведомстве уточнили, что погибли двое мужчин и две женщины.