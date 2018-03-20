Депутаты екатеринбургской гордумы попросили сохранить прямые выборы мэра

Екатеринбургская городская дума не приняла вопрос о сохранении прямых выборов мэра города. С предложением выступил депутат Дмитрий Головин. Вопрос хотели передать в ЗакСО, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Депутат Константин Киселёв призвал подписать обращение за прямые выборы мэра, которые состоятся уже в сентябре 2018 года.

"Можете подписать в индивидуальном порядке. Мы выскажемся в адрес тех людей, которые будут менять эту систему", - сообщил Киселёв.

Но сторонникам прямых выборов не хватило голосов.

"За" включение этого вопроса высказались 14 депутатов, "против" - четверо, воздержались 11.

"По сути, большинство депутатов отказались просто обсудить этот вопрос и высказать свою позицию", - отмечает депутат Эдуард Мансуров.