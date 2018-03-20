Ромир: Личная инфляция россиян оказалась втрое ниже официальной

По сравнению со значением официальной инфляции в 0,2% за февраль личная инфляция россиян оказалась более чем втрое ниже. В резком снижении дефлятора отражена экономия на привычных товарах: россияне платили на 1,3% меньше, чем месяцем ранее, сообщает исследовательский холдинг "Ромир".

Личная инфляция в пять раз превысила официальную в январе. Учитывая этот скачок за два месяца года личная инфляция составила 1,1%, что вдвое превышает накопленное значение инфляции в 0,5%.

Напомним, "Ромир" разработал методику расчета статистического индекса – дефлятора, отражающего реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период. Основой для расчета являются данные о реально совершенных покупках по реальным ценам, поэтому дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя.