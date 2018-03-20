В Тюмень из Осло прибыли биатлонисты, представители команд и функционеры IBU

В Тюмень прибыли биатлонисты, представители команд и функционеры IBU. С сегодняшнего дня стартовали официальные тренировки, сообщает "Тюменская арена".

Читайте также: Министр спорта Украины запретил биатлонистам ехать на Чемпионат мира в Тюмень

Биатлонисты прилетели в Тюмень из Осло вечером 19 марта на двух чартерах. Первый приземлился в аэропорту "Рощино" около 18.45. На борту было больше 200 человек, в том числе президент Международного Союза биатлонистов Андерс Бессеберг. Он проследовал по терминалу бок о бок с Виктором Майгуровым. Этим же рейсом прибыла сборная России и норвежская команда с Йоханнесом Бе, Уле-Эйнаром Бьорндаленом и другими звездами биатлона.

Около 20.00 приземлился второй рейс из Норвегии. Он доставил в Сибирь, в том числе, двух лидеров Кубка мира – Мартена Фуркада из Франции и тюменскую словачку Анастасию Кузьмину. Все спортсмены незамедлительно отправились в "Жемчужину Сибири".

Как сообщало Накануне.RU, 26 команд зарегистрировались на участие в тюменском этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет с 22 по 25 марта. Это сборные Австрии, Республики Беларусь, Бельгии, Болгарии, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Кореи, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, России, Сербии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии.