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Ждать ли прорыва от встречи Трампа и Ким Чен Ына? Ким заявил о готовности к переговорам с Мун Чжэ Ином и Дональдом Трампом. Более того, допускается, что северокорейский лидер может провести эти переговоры на южнокорейской стороне границы. Так чего можно ждать от дипломатического прорыва КНДР и как на нём могут сказаться отношения между Вашингтоном и Пекином?
20.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Сергей Удальцов: Нельзя терять команду и разбегаться по углам Стоит ли создавать на базе коалиции какое-то движение, регистрировать ли его юридически – я думаю, вопрос дискуссионный. В любом случае, нельзя терять команду и разбегаться по углам. Мы со своей стороны будем прилагать для этого все усилия.
19.03.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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В Тюмень из Осло прибыли биатлонисты, представители команд и функционеры IBU
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биатлон, чемпионат мира, Хохфильцен (2017) | Фото: biathlonrus.com

В Тюмень прибыли биатлонисты, представители команд и функционеры IBU. С сегодняшнего дня стартовали официальные тренировки, сообщает "Тюменская арена".
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Биатлонисты прилетели в Тюмень из Осло вечером 19 марта на двух чартерах. Первый приземлился в аэропорту "Рощино" около 18.45. На борту было больше 200 человек, в том числе президент Международного Союза биатлонистов Андерс Бессеберг. Он проследовал по терминалу бок о бок с Виктором Майгуровым. Этим же рейсом прибыла сборная России и норвежская команда с Йоханнесом Бе, Уле-Эйнаром Бьорндаленом и другими звездами биатлона.

Около 20.00 приземлился второй рейс из Норвегии. Он доставил в Сибирь, в том числе, двух лидеров Кубка мира – Мартена Фуркада из Франции и тюменскую словачку Анастасию Кузьмину. Все спортсмены незамедлительно отправились в "Жемчужину Сибири".

Как сообщало Накануне.RU, 26 команд зарегистрировались на участие в тюменском этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет с 22 по 25 марта. Это сборные Австрии, Республики Беларусь, Бельгии, Болгарии, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Кореи, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, России, Сербии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии.

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В Тюмень из Осло прибыли биатлонисты, представители команд и функционеры IBU
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