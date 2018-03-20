Масляков рассказал о замечательном чувстве юмора Путина

Президент международного союза КВН Александр Масляков похвалил чувство юмора Владимира Путина.

Глава российского государства 1 марта посетил 1/8 финала высшей лиги КВН. Выпуск был показана 9 марта.

Как отметил Масляков, и ему, и КВНщикам давно известно, что у российского президента хорошее чувство юмора.

"Я его не пытал, доволен он или нет. Он - человек с замечательным чувством юмора, это мне и КВНщикам тоже известно очень давно. И тут он тоже замечательно на все реагировал ", – сказал Масляков, добавив, что "игра получилась неплохая", а у Путина "было хорошее настроение".

Как отметил Масляков, "у президентов есть традиция приходить на игру перед выборами", но Путин "может и на финал прийти", передает РИА Новости.