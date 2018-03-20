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Ждать ли прорыва от встречи Трампа и Ким Чен Ына? Ким заявил о готовности к переговорам с Мун Чжэ Ином и Дональдом Трампом. Более того, допускается, что северокорейский лидер может провести эти переговоры на южнокорейской стороне границы. Так чего можно ждать от дипломатического прорыва КНДР и как на нём могут сказаться отношения между Вашингтоном и Пекином?
20.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Сергей Удальцов: Нельзя терять команду и разбегаться по углам Стоит ли создавать на базе коалиции какое-то движение, регистрировать ли его юридически – я думаю, вопрос дискуссионный. В любом случае, нельзя терять команду и разбегаться по углам. Мы со своей стороны будем прилагать для этого все усилия.
19.03.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Организация, поставляющая продукты в детские сады и школы Новоуральска, не прошла проверку прокуратуры
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детское питание школьное питание обеды (2016) | Фото: екатеринбург.рф

Прокуратура нашла ряд санитарно-эпидемиологических нарушений в деятельности организации "Арвора" в Новоуральске. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, данная организация занимается поставкой мясной и рыбной продукции в детские сады и школы города.
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Было установлено, что в цехах ООО "Аврора" одновременно с приготовлением пищи идет ремонт, а также в помещениях отсутствуют умывальники для персонала, нет вентиляции, не проводится дезинфекция транспортных средств, которые перевозят продукты. Кроме того, сотрудники прокуратуры обнаружили, что у работников организации нет аттестации.

По результатам проверки прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях и в адрес руководителя ООО "Аврора" внесла представление.

Также прокуратура направила в суд иск об устранении нарушений.

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20.03.2018 09:52 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:52 Екб


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Организация, поставляющая продукты в детские сады и школы Новоуральска, не прошла проверку прокуратуры
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