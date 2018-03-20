Организация, поставляющая продукты в детские сады и школы Новоуральска, не прошла проверку прокуратуры

Прокуратура нашла ряд санитарно-эпидемиологических нарушений в деятельности организации "Арвора" в Новоуральске. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, данная организация занимается поставкой мясной и рыбной продукции в детские сады и школы города.

Было установлено, что в цехах ООО "Аврора" одновременно с приготовлением пищи идет ремонт, а также в помещениях отсутствуют умывальники для персонала, нет вентиляции, не проводится дезинфекция транспортных средств, которые перевозят продукты. Кроме того, сотрудники прокуратуры обнаружили, что у работников организации нет аттестации.

По результатам проверки прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях и в адрес руководителя ООО "Аврора" внесла представление.

Также прокуратура направила в суд иск об устранении нарушений.