Австралиец, возможно, нашел пропавший малайзийский Boeing на Google-картах

Австралийский специалист по расследованию авиакатастроф Питер Макмэхон заявил, что ему удалось обнаружить Boeing Malaysia Airlines, который четыре года назад пропал в Индийском океане. Он рассказал, что несколько лет изучал изображения NASA и Google Maps, пишет The Sun.

По словам Макмэхона, Boeng 777 рейса MH370 находится примерно в 16 километрах к югу от небольшого сейшельского острова Раунд - эта область не была включена в поисковую операцию.

64-летний инженер, который специализируется на поиске пропавших судов, информировал о находке правительство Австралии. Специалисты австралийского бюро транспорта и безопасности подтвердили, что речь действительно может идти об исчезнувшем авиалайнере. Однако каких-либо официальных заявлений от властей не последовало.

При этом Макмэхон отметил, что на фотографиях, которые он предоставил бюро, отчетливо виден корпус Boieng с пулевыми отверстиями.

Мужчина полагает, что это американцы хотят предотвратить обнародование данных о Boeing рейса MH370. "На корпусе видны многочисленные входные отверстия от огнестрельного оружия. Когда поднимут корпус машины, потребуется проведение дополнительного расследования", - не сомневается поисковик.

Напомним, Boeing 777-200, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров, в том числе российский турист, и 12 членов экипажа. Место крушения до сих пор не обнаружено, но в 2016 году у берегов Мозамбика найдены обломки - передняя кромка хвостового стабилизатора.

Ранее австралийские власти подтвердили, что обнаруженная на самодельном домашнем авиационном тренажере пилота Захари Ахмада Шаха информация указывает на то, что летчик моделировал свой полет в южную часть Индийского океана, где исчез самолет.