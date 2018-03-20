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Ждать ли прорыва от встречи Трампа и Ким Чен Ына? Ким заявил о готовности к переговорам с Мун Чжэ Ином и Дональдом Трампом. Более того, допускается, что северокорейский лидер может провести эти переговоры на южнокорейской стороне границы. Так чего можно ждать от дипломатического прорыва КНДР и как на нём могут сказаться отношения между Вашингтоном и Пекином?
20.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Сергей Удальцов: Нельзя терять команду и разбегаться по углам Стоит ли создавать на базе коалиции какое-то движение, регистрировать ли его юридически – я думаю, вопрос дискуссионный. В любом случае, нельзя терять команду и разбегаться по углам. Мы со своей стороны будем прилагать для этого все усилия.
19.03.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Новости
20.03.2018 07:43 Мск (09:43 Екб)
наука и техника | За рубежом
Австралиец, возможно, нашел пропавший малайзийский Boeing на Google-картах
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Эксперт-любитель,карты Google, малайзийский &quot;боинг&quot; (2018) | Фото: life.ru

Австралийский специалист по расследованию авиакатастроф Питер Макмэхон заявил, что ему удалось обнаружить Boeing Malaysia Airlines, который четыре года назад пропал в Индийском океане. Он рассказал, что несколько лет изучал изображения NASA и Google Maps, пишет The Sun.
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По словам Макмэхона, Boeng 777 рейса MH370 находится примерно в 16 километрах к югу от небольшого сейшельского острова Раунд - эта область не была включена в поисковую операцию.

64-летний инженер, который специализируется на поиске пропавших судов, информировал о находке правительство Австралии. Специалисты австралийского бюро транспорта и безопасности подтвердили, что речь действительно может идти об исчезнувшем авиалайнере. Однако каких-либо официальных заявлений от властей не последовало.

При этом Макмэхон отметил, что на фотографиях, которые он предоставил бюро, отчетливо виден корпус Boieng с пулевыми отверстиями.

Эксперт-любитель,карты Google, малайзийский "боинг"(2018)|Фото: life.ru

Мужчина полагает, что это американцы хотят предотвратить обнародование данных о Boeing рейса MH370. "На корпусе видны многочисленные входные отверстия от огнестрельного оружия. Когда поднимут корпус машины, потребуется проведение дополнительного расследования", - не сомневается поисковик.

Эксперт-любитель,карты Google, малайзийский "боинг"(2018)|Фото: life.ru

Напомним, Boeing 777-200, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров, в том числе российский турист, и 12 членов экипажа. Место крушения до сих пор не обнаружено, но в 2016 году у берегов Мозамбика найдены обломки - передняя кромка хвостового стабилизатора.

Ранее австралийские власти подтвердили, что обнаруженная на самодельном домашнем авиационном тренажере пилота Захари Ахмада Шаха информация указывает на то, что летчик моделировал свой полет в южную часть Индийского океана, где исчез самолет.

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20.03.2018 07:43 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:43 Екб


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