При поставке топлива для нужд Минобороны России вскрыто мошенничество на 88 млн рублей

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело о мошенничестве при поставке топлива для нужд Минобороны России.

Как сообщили Накануне.RU в военной прокуратуре Центрального военного округа, проведенная проверка показала, что бывшими и действующими должностными лицами теплоснабжающих организаций с привлечением представителей сторонних фирм по фиктивным бухгалтерским и платежным документам была организована поставка не соответствующего условиям госконтрактов мазута на теплогенерирующие объекты Министерства обороны РФ в Алтайском крае, в том числе в котельную военного городка в городе Алейске. По данным надзорного ведомства, причиненный государству ущерб превысил 88 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Проводится расследование.

Как сообщало Накануне.RU, недавно было возбуждено дело о превышении полномочий при установке лифтов в домах Минобороны России.