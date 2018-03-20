На Ямале два депутата украли у компании 7 миллионов

Депутат Тазовской районной думы арестован по подозрению в краже чужого имущества, передает корреспондент Накануне.RU.

По версии следствия, в ноябре 2016 г. директор муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия и его заместитель, которые также являются депутатами районной думы, заключили с компанией фиктивные договоры на 7 млн руб. Перед этим они договорились украсть деньги.

В ходе предварительного следствия директор компании, которого отпустили под подписку, систематически уезжал из дома без разрешения следователя и всячески препятствовал производству по уголовному делу. Суд арестовал политика до 10 апреля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского окружного управления СКР.