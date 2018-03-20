С 20 марта на шести улицах у "Екатеринбург-Арены" запретят стоянки

Дорожные службы Екатеринбурга с 20 марта 2018 года вводят запрет стоянки транспортных средств на маршруте объезда улицы Татищева рядом с "Екатеринбург-Ареной", сообщили Накануне.RU в мэрии города. Мера принята для предотвращения заторов. Запрет стоянки будет действовать на следующих участках улица: - Татищева (от Токарей до Мельникова); - Ключевская (от Токарей до Мельникова); - Крауля (от Токарей до Пирогова); - Токарей (от Крауля до Татищева) - Мельникова (от Крауля до ВИЗ-Бульвара); ВИЗ-бульвар (от Мельникова до Репина).

20.03.2018 09:53 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU

11:53 Екб





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С 20 марта на шести улицах у "Екатеринбург-Арены" запретят стоянки