С 20 марта на шести улицах у "Екатеринбург-Арены" запретят стоянки

Дорожные службы Екатеринбурга с 20 марта 2018 года вводят запрет стоянки транспортных средств на маршруте объезда улицы Татищева рядом с "Екатеринбург-Ареной", сообщили Накануне.RU в мэрии города.
Мера принята для предотвращения заторов. Запрет стоянки будет действовать на следующих участках улица:
- Татищева (от Токарей до Мельникова);
- Ключевская (от Токарей до Мельникова);
- Крауля (от Токарей до Пирогова);
- Токарей (от Крауля до Татищева)
- Мельникова (от Крауля до ВИЗ-Бульвара);
ВИЗ-бульвар (от Мельникова до Репина).