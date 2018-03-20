Подготовка к ШОС и ВСМ. Борис Дубровский поставил перед своими замами и министрами приоритетные задачи на ближайшие шесть лет

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил в качестве приоритетных задач перед своими заместителями и министрами на ближайшие шесть лет подготовку к проведению международных саммитов и строительство ВСМ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Нам есть чем заниматься. Наши проекты встроены в федеральную стратегию. Их реализация даст серьезное развитие региону. Первый проект – подготовка Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС, второй – строительство ВСМ", - отметил губернатор.

В 2020 году Челябинск примет делегации из 18 стран мира.

"Сроки для подготовки мероприятий такого уровня вполне реальные, мы на таких же стартовых позициях находимся, как когда-то была Уфа. Отличие только в том, что количество стран – участников ШОС выросло, мы будем принимать более масштабное мероприятие. Но время подготовиться у нас есть. Им надо максимально эффективно воспользоваться", – подчеркнул Борис Дубровский.

Борис Дубровский отметил, что собственники зданий, предприятий, учреждений должны включаться в работу по благоустройству и начинать приводить свои территории в порядок.

"Челябинск будет процветающим городом – ярким, комфортным, благополучным и современным. Работа по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС продолжится с удвоенной энергией, и каждый объект, стройка теперь имеет статус "ударной", – заявил он.

Также глава области поручил подчиненным работать над проектом ВСМ, чтобы он стал первым по реализации на территории Российской Федерации.

"Такую задачу мы перед собой ставим. И тогда через 30-40 лет на Большом Урале сформируется агломерация, в которой будут жить и развиваться не менее 7-8 млн человек. Уникальная ситуация: два города-миллионника находятся рядом – Челябинск и Екатеринбург. У нас развитые экономики, есть все компетенции, которые позволяют нам реализовать собственными силами этот проект. А далее наш бизнес уже сможет двигаться в другие территории", – считает губернатор.