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Ждать ли прорыва от встречи Трампа и Ким Чен Ына? Ким заявил о готовности к переговорам с Мун Чжэ Ином и Дональдом Трампом. Более того, допускается, что северокорейский лидер может провести эти переговоры на южнокорейской стороне границы. Так чего можно ждать от дипломатического прорыва КНДР и как на нём могут сказаться отношения между Вашингтоном и Пекином?
20.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


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19.03.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Новости
20.03.2018 07:53 Мск (09:53 Екб)
общество | Челябинская область
Подготовка к ШОС и ВСМ. Борис Дубровский поставил перед своими замами и министрами приоритетные задачи на ближайшие шесть лет
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Борис Дубровский, совет по развитию конкуренции, (2017) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил в качестве приоритетных задач перед своими заместителями и министрами на ближайшие шесть лет подготовку к проведению международных саммитов и строительство ВСМ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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"Нам есть чем заниматься. Наши проекты встроены в федеральную стратегию. Их реализация даст серьезное развитие региону. Первый проект – подготовка Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС, второй – строительство ВСМ", - отметил губернатор.

В 2020 году Челябинск примет делегации из 18 стран мира.

"Сроки для подготовки мероприятий такого уровня вполне реальные, мы на таких же стартовых позициях находимся, как когда-то была Уфа. Отличие только в том, что количество стран – участников ШОС выросло, мы будем принимать более масштабное мероприятие. Но время подготовиться у нас есть. Им надо максимально эффективно воспользоваться", – подчеркнул Борис Дубровский.

Борис Дубровский отметил, что собственники зданий, предприятий, учреждений должны включаться в работу по благоустройству и начинать приводить свои территории в порядок.

"Челябинск будет процветающим городом – ярким, комфортным, благополучным и современным. Работа по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС продолжится с удвоенной энергией, и каждый объект, стройка теперь имеет статус "ударной", – заявил он.

Также глава области поручил подчиненным работать над проектом ВСМ, чтобы он стал первым по реализации на территории Российской Федерации.

"Такую задачу мы перед собой ставим. И тогда через 30-40 лет на Большом Урале сформируется агломерация, в которой будут жить и развиваться не менее 7-8 млн человек. Уникальная ситуация: два города-миллионника находятся рядом – Челябинск и Екатеринбург. У нас развитые экономики, есть все компетенции, которые позволяют нам реализовать собственными силами этот проект. А далее наш бизнес уже сможет двигаться в другие территории", – считает губернатор.

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20.03.2018 07:53 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
09:53 Екб


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Подготовка к ШОС и ВСМ. Борис Дубровский поставил перед своими замами и министрами приоритетные задачи на ближайшие шесть лет
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