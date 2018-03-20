60% российских учителей недовольны своей зарплатой

По итогам 2017 года почти 60% учителей в России не устраивает их заработная плата. Такой вывод сделали эксперты РАНХиГС в мониторинге эффективности школы.

В опросах приняли участие 900 учителей — 300 из сел и деревень, 300 из небольших городов и 300 из региональных столичных школ. Опрошенные живут и работают в Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях, указано в исследовании.

Больше всего заработной платой удовлетворены учителя в небольших городах — таких среди них почти 42%. Чуть меньше довольны педагоги в региональных столицах (41%), а менее всего - преподаватели в селах (40%), пишет РБК со ссылкой на мониторинг. Отдельно в исследовании отмечается, что в 2017 г. уменьшилась доля учителей, которых полностью не устраивает оплата труда: если в 2016 годах их было 32%, то в 2017-м — 25%.

Средняя заработная плата учителей в России выросла с 33,3 тыс. руб. в 2016 году до 34,9 тыс. руб. в 2017 г. К 2018 году зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников должны были бы составлять 200% от средней по региону.