В Москве при строительстве станции метро обвалился грунт: движение перекрыто

На проезжей части при строительстве станции метро на юго-востоке Москвы произошел обвал грунта. Движение перекрыто.

"При строительстве станции метро "Юго-Восточная" произошло проседание грунта на тротуаре и проезжей части улицы Ферганская. Глубина провала – четыре метра, длина – 10 метров, ширина – шесть метров", - сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Известно, что из-за ЧП перекрыто движение транспорта по двум полосам из четырех. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются.