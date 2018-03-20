В Свердловской области члены преступной группы поплатились за разбойные нападения на ювелирные магазины

В Свердловской области вынесли приговор шести членам преступной группы.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, преступления были совершены как в Свердловской области, так и в Пермском крае. В 2015 году один из подсудимых решил совершать разбойные нападения, в том числе на ювелирные магазины. Для этого он привлек сообщников. Первый разбой был совершен в сентябре 2015 года, когда злоумышленники ограбили ювелирный магазин в Екатеринбурге - сотрудниц магазина злоумышленники связали и оставили в подсобном помещении. Из торговой точки были похищены украшения и системный блок на общую сумму более 6 млн руб. В октябре того же года, готовясь к очередному преступлению, организатор нападений вышел на действующего сотрудника полиции Екатеринбурга, который предоставил информацию о складе компьютерной техники, на который и было совершено следующее нападение - из магазина была похищена техника на сумму около 1 млн руб.

Следующим эпизодом оказалось нападение на ювелирный магазин в Пермском крае. А в марте 2016 года сообщники напали на сотрудника одного из банков в Екатеринбурге. В ходе грабежа один из злоумышленников выстрелил из пистолета, ранив сотрудника финансового учреждения.

Полицейский, который находился в день разбоя на дежурстве, направил наряд сотрудников правоохранительных органов по ложному вызову, после чего сообщал пособникам о передвижении группы полицейских.

В ходе расследования было допрошено большое число свидетелей, назначено и проведено порядка 30 судебных фоносокопических экспертиз, судебная баллистическая экспертиза по изъятым патронам и оружию, судебно-медицинские экспертизы пострадавших. Общий объём материалов уголовного дела составил около 40 томов.

Все соучастники преступлений на период следствия содержались под стражей (за исключением одного из подельников, который участвовал в одном преступном эпизоде в качестве водителя), в ходе предварительного расследования свою вину в совершении преступлений подельники признали частично.

Приговором суда шести бандитам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 16 лет в колонии строгого и особого режимов. Также суд удовлетворил иск потерпевших о взыскании с двоих из осуждённых ущерба на сумму более 6 млн руб.

Всего в группе было девять соучастников, один из которых, полностью признав свою вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, в связи с чем в отношении него уголовное дело рассматривалось отдельно, он также приговорён судом к реальному лишению свободы за участие в разбойных нападениях. Ещё двое сообщников были привлечены ранее к уголовной ответственности за разбойные нападения в Екатеринбурге.