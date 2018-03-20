В Новом Уренгое сотрудник наркоконтроля пытался заработать на продаже наркотиков

В Новом Уренгое будут судить бывшего сотрудника наркоконтроля.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по ЯНАО, в октябре 2015 года 33-летний фигурант, находясь в приемном отделении городского психоневрологического диспансера, избил доставленную полицейскими на освидетельствование супружескую пару. Вскоре после этого происшествия он был уволен со службы. Когда против него было заведено уголовное дело, злоумышленник уже уехал в другой регион и был объявлен в розыск.

В августе 2017 года бывший сотрудник наркоконтроля вернулся в Новый Уренгой, чтобы заработать на продаже наркотиков.

В тот момент, когда он намеревался поместить привезенное наркотическое вещество массой 3705,12 граммов в тайник, его автомобиль остановили полицейские. При проверке документов и осмотра автомобиля они заметили в салоне подозрительные пакеты, при исследовании которых выяснилось, что это расфасованное и готовое к реализации наркотическое вещество.

В ходе предварительного следствия мужчина частично признал свою вину.